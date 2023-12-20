Наука и технологии
19:30, 20 декабря 2023
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Ученые создали микророботов из тканей человека, для быстрого заживления ран

Ученые из Тафтского университета и Нью-Джерсийского технологического института совместно разработали микроскопических биологических роботов, которые могут помочь в заживлении травм человеческого тела.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эти так называемые «антроботы» пока не были протестированы на людях, но показали обнадеживающие результаты в моделях травм на чашках Петри, использующих человеческие клетки.

Каждый антробот состоит из нескольких клеток легких, выращенных из отдельных изолированных клеток в течение двух недель.

Они образуют крошечные комки, каждый из которых меньше острия заточенного карандаша. Клетки легких обладают ресничками — микроскопическими волосоподобными структурами, которые помогают некоторым клеткам двигаться.

После обработки комков в растворе с низкой адгезией в течение недели, ученые смогли заставить реснички указывать наружу, что дало каждому антроботу способность к движению, как у отдельных клеток легких, но с преимуществом движения группой.

В лаборатории команда создала модель маленькой раны, поцарапав тонкий слой нейронов. После помещения антроботов на царапину, они, казалось, создали мост в ране, позволяя нейронам «зашить» царапину в течение нескольких дней.

Неясно, как и почему антроботы помогли заживить рану, но ученые сравнивают способность комков формировать мосты с муравьями, которые часто соединяются вместе, чтобы перекрыть промежуток, слишком большой для одного муравья.

Автор:Булат Кармак
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