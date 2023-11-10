Ученые создали первые дрожжи с более чем 50% искусственной ДНК
Ученые достигли значительного прорыва в области синтетической биологии, создав штамм дрожжей с более чем 50% синтетической ДНК. Это достижение, опубликованное в журнале Cell, стало результатом проекта Synthetic Yeast Genome Project (Sc2.0) - глобальной инициативы, направленной на создание первого синтетического генома эукариот с нуля.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Исследователи объединили более семи синтетических хромосом в одной дрожжевой клетке, создав штамм, половина ДНК которого является синтетической. Этот дизайнерский геном, сильно измененный по сравнению с природным, включает в себя такие инновационные функции, как первая в мире полностью синтетическая хромосома de novo.
В процессе консолидации были обнаружены ошибки или генетические дефекты, и ученые с помощью CRISPR/Cas9 нанесли их на карту и исправили, повысив пригодность синтетических дрожжей. Это достижение - важнейший шаг на пути к созданию комплексного генома, открывающий новую эру инженерной биологии и потенциальных открытий.