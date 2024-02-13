Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 08:15
1 мин.

Ученые создали решение для борьбы с накипью в бытовых приборах

Ученые из ETH Zurich и Университета Калифорнии в Беркли предложили решение проблемы накипи в тепловых электростанций и бытовых приборах: особое отталкивающее накипь покрытие с микроскопическими бороздами, предотвращающими прилипание кристаллов накипи.
Ferra.ru

Ferra.ru

Новое покрытие оказалось эффективнее для теплообменников, чувствительных к образованию накипи, и может сэкономить электроэнергию. Научное исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Проблема накипи широко распространена в бытовых приборах, требует использования откальцивающих средств. В электростанциях в частности, она приводит к снижению эффективности системы и увеличивает расход угля для производства электроэнергии.

Исследователи создали покрытие из полимерного гидрогеля с микрорельефом, эффективно отталкивающее кристаллы накипи, что может стать более экологичной и эффективной альтернативой химическим откальцивающим средствам.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.