Ученые создали сервис для распознавания объектов на изображениях в микроскопии

Этот инновационный бот, известный под названием DLgram, не только упрощает работу микроскопистов, но и находит применение в других областях науки и технологий, отметили в университете.

DLgram функционирует в облачном режиме, освобождая человека от рутинных задач по подсчету и характеристике объектов на изображении. Любой пользователь может обучить нейросеть, просто выделяя несколько объектов на загруженном изображении через Telegram-бота Nanoparticles. Результаты распознавания, включая количество, размеры и концентрацию объектов, возвращаются всего за несколько минут.

Заведующий лабораторий Андрей Матвеев добавил, что первая версия сервиса была представлена еще в 2021 году и получила поддержку Российского Научного Фонда, благодаря чему удалось расширить функционал нейросети.