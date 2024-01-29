Ученые выяснили, что отвечает за желтый цвет мочи

Было обнаружено, что фермент присутствует в определенной группе кишечных бактерий, преимущественно из класса Clostridia в филуме Firmicutes. Это открытие имеет большое значение для понимания здоровья кишечника и таких заболеваний, как желтуха и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК).

У новорожденных дефицит билирубин-редуктазы может привести к желтухе — состоянию, характеризующемуся пожелтением кожи и белков глаз. У взрослых с ВЗК недостаток этого фермента связан с образованием пигментных желчных камней.

Исследователи считают, что билирубин-редуктаза играет важнейшую роль в регулировании обмена билирубина и может иметь потенциальное терапевтическое применение в лечении желтухи и ВЗК. Они также предполагают, что количество уробилина в организме может быть связано с различными состояниями здоровья, включая резистентность к инсулину, ожирение, болезни сердца и сердечную недостаточность.

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