Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2024, 09:00
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Ученые выяснили, что отвечает за желтый цвет мочи

Группа исследователей разгадала загадку, почему моча имеет желтый цвет. Они обнаружили ранее неизвестный микробный фермент под названием билирубин-редуктаза, который отвечает за расщепление билирубина — оранжевого пигмента, выделяемого мертвыми красными кровяными тельцами, — на бесцветный уробилиноген, который в итоге превращается в желтоватый уробилин, придающий моче характерный оттенок.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Было обнаружено, что фермент присутствует в определенной группе кишечных бактерий, преимущественно из класса Clostridia в филуме Firmicutes. Это открытие имеет большое значение для понимания здоровья кишечника и таких заболеваний, как желтуха и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК).

У новорожденных дефицит билирубин-редуктазы может привести к желтухе — состоянию, характеризующемуся пожелтением кожи и белков глаз. У взрослых с ВЗК недостаток этого фермента связан с образованием пигментных желчных камней.

Исследователи считают, что билирубин-редуктаза играет важнейшую роль в регулировании обмена билирубина и может иметь потенциальное терапевтическое применение в лечении желтухи и ВЗК. Они также предполагают, что количество уробилина в организме может быть связано с различными состояниями здоровья, включая резистентность к инсулину, ожирение, болезни сердца и сердечную недостаточность.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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