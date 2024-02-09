Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 05:15
1 мин.

Ученые выяснили, почему голубика… голубая

Исследователи из Бристольского университета разгадали тайну голубого оттенка голубики. Работа опубликована в журнале Science Advances. В отличие от многих других синих плодов, чей цвет обусловлен антоцианами, голубика в своем характерном цвете полагается на восковой слой.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Этот восковой слой — не просто пассивный барьер. Он усыпан сложными кристаллическими структурами толщиной около двух микрон, которые действуют как миниатюрные зеркала. Эти структуры не просто отражают синий свет, они также отражают ультрафиолетовый (УФ) свет, видимый только птицам.

«Синий цвет черники нельзя извлечь путем сминания», — объясняет Рокс Миддлтон, ведущий исследователь. «Мы знали, что цвет должен быть каким-то уникальным, поэтому мы выделили воск и воссоздали его структуру, в результате чего получилось потрясающее сине-ультрафиолетовое покрытие!»

Воск голубики играет важнейшую роль в защите плодов от потери воды и вредных микробов. Данное исследование позволяет предположить, что имитация этих структур может привести к созданию инновационных, устойчивых материалов с аналогичными функциями.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.