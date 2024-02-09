Ученые выяснили, почему голубика… голубая

Этот восковой слой — не просто пассивный барьер. Он усыпан сложными кристаллическими структурами толщиной около двух микрон, которые действуют как миниатюрные зеркала. Эти структуры не просто отражают синий свет, они также отражают ультрафиолетовый (УФ) свет, видимый только птицам.

«Синий цвет черники нельзя извлечь путем сминания», — объясняет Рокс Миддлтон, ведущий исследователь. «Мы знали, что цвет должен быть каким-то уникальным, поэтому мы выделили воск и воссоздали его структуру, в результате чего получилось потрясающее сине-ультрафиолетовое покрытие!»

Воск голубики играет важнейшую роль в защите плодов от потери воды и вредных микробов. Данное исследование позволяет предположить, что имитация этих структур может привести к созданию инновационных, устойчивых материалов с аналогичными функциями.