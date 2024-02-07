Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 21:45
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Ученым удалось «взломать» кооперацию микробов

Представьте себе, что можно создать микробные сообщества, которые будут бороться с болезнями, очищать отходы или даже вырабатывать энергию тогда, когда этого захотят ученые. Новое исследование показывает удивительный способ сделать это: изменить их физическую среду.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Оказывается, микробы — социальные существа, они сотрудничают и даже «изменяют», как и люди. Такое социальное поведение таит в себе огромный потенциал для решения реальных проблем. Но есть одна загвоздка: «мошенники», которые получают выгоду, не внося своего вклада. Они могут захватить власть, нанеся вред всему сообществу. Как же поощрить сотрудничество?

Дервиш Кан Вурал, профессор физики из Нотр-Дама, и его команда нашли решение: манипулировать потоками жидкостей вокруг микробов. Создавая особые схемы течения с помощью микрофлюидических устройств, исследователи могут контролировать взаимодействие микробов.

В ходе компьютерного моделирования команда Вурала успешно направила эволюцию микробов в сторону сотрудничества или «жульничества» в зависимости от конструкции потока. Несмотря на то, что перенести полученные результаты на реальные устройства довольно сложно, потенциал их применения огромен. Микробы, созданные с помощью инженерии, будут эффективнее очищать загрязненную воду или производить биотопливо благодаря усиленной кооперации.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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