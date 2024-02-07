Ученым удалось «взломать» кооперацию микробов

Оказывается, микробы — социальные существа, они сотрудничают и даже «изменяют», как и люди. Такое социальное поведение таит в себе огромный потенциал для решения реальных проблем. Но есть одна загвоздка: «мошенники», которые получают выгоду, не внося своего вклада. Они могут захватить власть, нанеся вред всему сообществу. Как же поощрить сотрудничество?

Дервиш Кан Вурал, профессор физики из Нотр-Дама, и его команда нашли решение: манипулировать потоками жидкостей вокруг микробов. Создавая особые схемы течения с помощью микрофлюидических устройств, исследователи могут контролировать взаимодействие микробов.

В ходе компьютерного моделирования команда Вурала успешно направила эволюцию микробов в сторону сотрудничества или «жульничества» в зависимости от конструкции потока. Несмотря на то, что перенести полученные результаты на реальные устройства довольно сложно, потенциал их применения огромен. Микробы, созданные с помощью инженерии, будут эффективнее очищать загрязненную воду или производить биотопливо благодаря усиленной кооперации.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.