Учёные доказали, что из-за загрязнённого воздуха дети хуже сдают экзамены по математике

Учёные из Оулуского университета (Финляндия) выяснили, как разная степень загрязнения воздуха влияет на результаты экзаменов учеников. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Economics Letters.

Исследование проводилось на основе анализа данных, собранных с весны 2006 года по осень 2016 года. Всего научная работа охватила более 370 тысяч выпускных экзаменов, которые сдавали 172 414 учащихся из 253 школ в 53 городах и районах. Это были экзамены по математике, физике, финскому языку.