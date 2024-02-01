Учёные наконец поняли, почему насекомые летят на свет

В рамках нового исследования команда учёных записала высокоскоростные видеоролики, на которых насекомые летают вокруг разных источников света. Далее специалисты определили траектории полета и положения тела этих насекомых. Оказалось, что их схемы полёта не соответствуют ни одной из уже существующих моделей.

Дело в том, что насекомые постоянно находились к свету спиной. Это поведение называют реакцией на дорсальный свет. В природе, если предположить, что больше света идёт с неба, а не с земли, такая реакция позволяет насекомым сохранять правильную ориентацию для полёта.