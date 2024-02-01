Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 14:15
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Учёные наконец поняли, почему насекомые летят на свет

В ночное время свет может привлечь множество насекомых. Ранее специалисты полагали, что связано это с теплом, исходящим от пламени, или с самим светом. Но всё оказалось сложнее.
The Pest Rangers

The Pest Rangers

В рамках нового исследования команда учёных записала высокоскоростные видеоролики, на которых насекомые летают вокруг разных источников света. Далее специалисты определили траектории полета и положения тела этих насекомых. Оказалось, что их схемы полёта не соответствуют ни одной из уже существующих моделей.

Дело в том, что насекомые постоянно находились к свету спиной. Это поведение называют реакцией на дорсальный свет. В природе, если предположить, что больше света идёт с неба, а не с земли, такая реакция позволяет насекомым сохранять правильную ориентацию для полёта.

Quora

Quora

Но когда насекомые поворачивались спинами к ближайшему источнику искусственного света, они образовывали круг. Далее они начинали кружиться, редко отталкиваясь.

Интересно также, что насекомые, пролетая прямо над источником света, имели тенденцию переворачиваться вверх тормашками, поворачиваясь спиной к свету, а затем резко падали.

Возможно, реакция на дорсальный свет у насекомых связана с их меньшими размерами по сравнению с другими животными. Более крупные животные могут ощущать гравитацию непосредственно органами чувств, а у насекомых есть лишь небольшие сенсорные структуры.

До появления искусственного освещения небо было днём и ночью обычно ярче земли, поэтому насекомые ориентировались по нему. Сейчас же они в буквальном смысле попадают в ловушку вокруг искусственного источника света.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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