Наука и технологии
09:45, 21 декабря 2023
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Учёные научат роботов осознавать своё положение в пространстве

Инженеры из Мюнхенского технического университета научат роботов осознавать положение своего тела в пространстве — проприоцепции. Такие свойства характерны для мозга людей и животных.

Ferra.ru

Ferra.ru

Благодаря проприоцепции живые организмы могут осознавать как положение своего тела в пространстве в целом, так и отдельных частей, которые могут взаимодействовать с внешним миром.

Чтобы у роботов появилось подобие самосознания, исследователи провели эксперименты, используя шестиногого бота, человекоподобного робота и роборуку. Машины оснащали датчиками обратной связи в комплексе с технологией машинного обучения.

В результате специалисты рассказали, что у всех механизмов произвольно, в случайном порядке, запускались сервоприводы, в зависимости от задачи. Датчики передавали поступающую извне информацию, а машинное обучение формировало базы данных с набором действий и логики.

Автор:Андрей Кадуков
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