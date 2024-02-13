Учёные обнаружили, что некоторые растения выделяют по ночам опасные для мотыльков вещества
Phys.org
На сегодняшний день роль нитратных радикалов (NO3) в ароматах цветов не была хорошо изучена, поскольку это химическое вещество выделяется ночью. Нитратные радикалы образуются, когда диоксид азота вступает в реакцию в атмосфере с озоном, который образуется в результате сжигания ископаемого топлива и имеет природные источники.
Для проведения нового исследования учёные выбрали бледную вечернюю примулу (Oenothera pallida). Этот полевой цветок растёт в засушливых районах западной части Соединённых Штатов.
Команда специалистов провела несколько экспериментов в в аэродинамической трубе с участием мотыльков. При этом из искусственного цветка выпускались ароматические химические вещества. Мотыльки были очень чувствительны к аромату цветов, но при добавлении нитратных радикалов один из видов мотыльков вообще перестал распознавать цветок, а у другого вида влечение к цветку снизилось на 50%.
Из-за данного эффекта в дальнейшем могут возникнуть проблемы с опылением ночных цветков в большей части Европы, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и юга Африки.