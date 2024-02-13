Учёные обнаружили, что некоторые растения выделяют по ночам опасные для мотыльков вещества

На сегодняшний день роль нитратных радикалов (NO3) в ароматах цветов не была хорошо изучена, поскольку это химическое вещество выделяется ночью. Нитратные радикалы образуются, когда диоксид азота вступает в реакцию в атмосфере с озоном, который образуется в результате сжигания ископаемого топлива и имеет природные источники.

Для проведения нового исследования учёные выбрали бледную вечернюю примулу (Oenothera pallida). Этот полевой цветок растёт в засушливых районах западной части Соединённых Штатов.