Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 00:00
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Учёные обнаружили, что некоторые растения выделяют по ночам опасные для мотыльков вещества

Некоторые растения распускаются только ночью, поэтому их состояние зависит от опыления мотыльков. Однако новая статья, опубликованная в журнале Science, показывает, что по ночам выделяются ядовитые испарения, которые резко ухудшают способность этих порхающих существ улавливать цветочные ароматы.
Phys.org

Phys.org

На сегодняшний день роль нитратных радикалов (NO3) в ароматах цветов не была хорошо изучена, поскольку это химическое вещество выделяется ночью. Нитратные радикалы образуются, когда диоксид азота вступает в реакцию в атмосфере с озоном, который образуется в результате сжигания ископаемого топлива и имеет природные источники.

Для проведения нового исследования учёные выбрали бледную вечернюю примулу (Oenothera pallida). Этот полевой цветок растёт в засушливых районах западной части Соединённых Штатов.

Phys.org

Phys.org

Команда специалистов провела несколько экспериментов в в аэродинамической трубе с участием мотыльков. При этом из искусственного цветка выпускались ароматические химические вещества. Мотыльки были очень чувствительны к аромату цветов, но при добавлении нитратных радикалов один из видов мотыльков вообще перестал распознавать цветок, а у другого вида влечение к цветку снизилось на 50%.

Из-за данного эффекта в дальнейшем могут возникнуть проблемы с опылением ночных цветков в большей части Европы, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и юга Африки.

Автор:Егор Ларионов
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