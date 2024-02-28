Учёные обнаружили, что производители чернил для татуировок обманывают людей

Из 54 чернил 45 (90%) имели серьёзные расхождения с указанным на этикетке составом. К примеру, пигменты отличались от перечисленных или вообще не входили в состав.

Более половины чернил содержали не включённый в состав полиэтиленгликоль, который может вызвать повреждение органов при многократном воздействии, а 15 содержали пропиленгликоль, потенциальный аллерген. Среди других загрязнителей были антибиотик, обычно используемый для лечения инфекций мочевыводящих путей, и 2-феноксиэтанол, который представляет потенциальный риск для здоровья грудных детей.