Учёные рассказали, какие кошки чаще всего подчиняются команде «Апорт!»

Удивительно, но результаты недавнего исследования показали, что кошки играли дольше, когда игру заканчивал их хозяин. Приняли участие в этом исследовании 924 владельца кошек, которые следуют команде «Апорт!» (приносят вещи хозяину), а также 1154 кошки.

Учёные обнаружили, что кошки, умеющие приносить вещи, обычно имеют любимый предмет, с которым им нравится играть. Помимо игрушек, это могут быть различные предметы домашнего обихода (особенно того же размера, что и мышь).