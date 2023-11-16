Учёные: Солнце меньше, чем считалось раньше. Меняет ли это что-то

Астрономы традиционно используют полные солнечные затмения для изучения короны Солнца и его внешней атмосферы.

Стандартное измерение радиуса Солнца, принятое с 1970-х годов, составляло примерно 695 990 км. Однако новые исследования показывают, что эти данные были неточными.

В 1990-х годах ученые обнаружили, что размер Солнца на 0,03% - 0,07% меньше, чем предполагалось. Это было установлено благодаря измерениям колебаний, вызванных волнами на поверхности звезды.

Новое исследование, опирающееся на анализ другого типа солнечных волн, подтвердило эти выводы.

Согласно последним данным, радиус Солнца составляет 695 780 км, а его диаметр — 1 391 560 км. Хотя разница кажется незначительной, она имеет большое значение для понимания внутренней структуры и ядерных реакций Солнца.

Как отмечает Дуглас Гоф, астрофизик из Кембриджского университета, точное знание радиуса Солнца критически важно для правильных выводов о его внутренней структуре.