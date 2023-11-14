Учёные создали роботов, которые ведут себя как рой пчёл

Это открытие представляет собой значительный шаг в разработке роевых роботов.

Исследователи спроектировали и изготовили 35 килоботов, оснащенных крошечными ногами, светодиодными фонарями и приемником инфракрасного света.

Эти боты были запрограммированы на выполнение танцевальных движений, аналогичных тем, что используют пчелы-разведчики из царства Apis mellifera (медоносные пчелы) для общения.

В экспериментах каждому боту было поручено найти потенциальное место гнездования колонии, а затем достичь консенсуса среди других ботов относительно оптимального места.

Поведение ботов было смоделировано по образцу пчел-разведчиков, которые исполняют «танец» — серию быстрых покачивающихся движений, формируя фигуру, напоминающую восьмерку, чтобы передать информацию о расстоянии и направлении до потенциального места гнездования или о типе и размере запаса пищи.

Эксперименты показали, что рой килоботов может коллективно принимать консенсусные решения децентрализованным образом, подобно медоносным пчелам, и выбирать наилучший путь к цели.

Такое поведение открывает новые возможности для использования роевых роботов в медицинских целях, например, для отслеживания болезненных процессов или аномалий тела у пациентов, а также в поисково-спасательных миссиях, которые могут быть рискованными для людей.