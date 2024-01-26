Учёные выяснили, что для мужчин важно в отношениях

По словам доктора Роберта Кернера из Университета Бамберга, самосострадание представляет собой заботливое, доброе и внимательное отношение к себе человека, особенно в плане недостатков. Новое исследование показало, что на самом деле такая способность в отношениях полезна для обоих партнёров.