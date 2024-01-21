Учёные выяснили, что собаки больше всего любят смотреть по телевизору

В рамках нового исследования ветеринары из США разработали онлайн-анкету для для владельцев собак. В ней хозяева могли рассказать о любимых ТВ-программах своих питомцев. Также участникам эксперимента нужно было показать своим собакам четыре коротких ролика с разными объектами в движении: машинами на дороге, пумой в лесу, птицей, которая ходит по траве, псом, гуляющим с хозяйкой.

Участвовали в опросе более 1200 тысяч человек. В основном - из США, но также были люди из Канады, Великобритании и других стран.