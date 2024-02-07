Учёные выяснили, как деревья выглядели 350 миллионов лет назад

Дерево Sanfordiacaulis обладало очень тонким стволом. Это ствол полностью был покрыт длинными и узкими листьями. В целом крона дерева могла достигать 5,5 м в диаметре. Что касается самого ствола, то его диаметр составлял е более 16 см.

Напоминало дерево внешне большую щётку для бутылок, которая торчит из земли (см. рисунок ниже). Росли такие деревья около берега рифтового озера. В этих местах часто возникали землетрясения.