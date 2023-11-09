Учёные выяснили, как окружающая среда влияет на вкус еды и напитков

По итогам эксперимента учёные в ходе нового исследования обнаружили, что люди, когда они сидели в тёплой обстановке с высокочастотным фоновым шумом и красным декором, воспринимали апельсиновый сок как более сладкий. А когда они находились в ресторане с прохладным светом, зелёным декором и низким уровнем фонового шума, то сок с низким содержанием сахара им казался менее сладким. Специалисты полагают, что изменение среды, в которой люди едят и пьют, может способствовать тому, что они будут потреблять меньше сладкого.

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