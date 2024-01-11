Наука и технологии
19:30, 11 января 2024
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Учёные выяснили, какие шутки находят смешными мужчины и женщины

В рамках недавнего исследования, проведённого профессором Робином Данбаром из Оксфордского университета и опубликованного в журнале HUMOR, учёным удалось понять, что считают смешным женщины и мужчины. В чувстве юмора разных полов есть как сходства, так и различия.

Mom Junction

Mom Junction

Команда специалистов в ходе нового исследования обнаружила, что мужчины больше ценят визуальные шутки по сравнению с женщинами. При этом женщины предпочитают такие шутки, в которых есть политические комментарии или показана динамика близких отношений между людьми. Что касается сходств, то представителям обоих полов нравятся картинки, на которых раскрываются сложности романтических отношений.

HUMOR (2024)

HUMOR (2024)

Данные исследования были собраны у 3380 человек, посетивших выставку печатных карикатур известных художников в Музее мультфильмов в Лондоне.

И женщины, и мужчины считали, что самые смешные шутки на этих карикатурах — визуальные с использованием каламбуров или игры слов, шутки с комментариями о семейных отношениях. Вместе с тем участники женского пола больше предпочитали шутки о бытовых ситуациях и шутки с политическими комментариями, участники мужского пола — ситуативные (фарс) и визуальные шутки.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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