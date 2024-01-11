Учёные выяснили, какие шутки находят смешными мужчины и женщины

Данные исследования были собраны у 3380 человек, посетивших выставку печатных карикатур известных художников в Музее мультфильмов в Лондоне.

И женщины, и мужчины считали, что самые смешные шутки на этих карикатурах — визуальные с использованием каламбуров или игры слов, шутки с комментариями о семейных отношениях. Вместе с тем участники женского пола больше предпочитали шутки о бытовых ситуациях и шутки с политическими комментариями, участники мужского пола — ситуативные (фарс) и визуальные шутки.