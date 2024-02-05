Опубликовано 05 февраля 2024, 08:15
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Учёные выяснили, какие собаки живут дольше остальных
Исследователи проанализировали данные о жизни более 500 тысяч собак и определили, какие из них живут дольше всех. Ими оказались уиппеты.
VitaPet
Продолжительность жизни уиппетов, маленьких собак с длинным носом, в среднем составила 13,3 года. И такие псы, как выяснилось, живут дольше остальных пород. Все полученные в ходе этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
В целом самки собак имели ожидаемую продолжительность жизни 12,7 года, а кобели — 12,4 года. Дольше всего при этом жили такие породы, как уиппеты, миниатюрные таксы и шетландские овчарки.
Также у собак среднего размера с коротким носом продолжительность жизни была минимальной. Это 9,1 года у самцов и 9,6 года у самок. К ним относились английские бульдоги.
Кроме того, выяснилось, что чистокровные псы живут меньше, чем помеси: 12,7 лет против 12 лет.