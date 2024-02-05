Учёные выяснили, какие собаки живут дольше остальных

В целом самки собак имели ожидаемую продолжительность жизни 12,7 года, а кобели — 12,4 года. Дольше всего при этом жили такие породы, как уиппеты, миниатюрные таксы и шетландские овчарки.

Также у собак среднего размера с коротким носом продолжительность жизни была минимальной. Это 9,1 года у самцов и 9,6 года у самок. К ним относились английские бульдоги.

Кроме того, выяснилось, что чистокровные псы живут меньше, чем помеси: 12,7 лет против 12 лет.