Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2024, 23:15
1 мин.

Учёный объяснил, насколько далеко от нас находится горизонт

Линия горизонта так же реальна, как и радуга. В том смысле, что мы можем её видеть, но никогда не сможем туда попасть. Когда мы приближаемся к горизонту, он от нас удаляется. Но всё же он связан с наукой — с геометрией.
1Zoom

1Zoom

Горизонт — это как бы «край» Земли на фоне неба. А если говорить по-научному, то это место, где ваш взгляд касается земли.

Наша планета имеет форму сферы, которая закрывает примерно половину неба. Поскольку по сравнению с отдельным человеком эта сфера довольно большая (её радиус — около 6400 километров), то она кажется плоской. Горизонт при этом — это на самом деле круг с центром там, где вы сейчас находитесь.

Phil Plait

Phil Plait

Подсчитать расстояние до горизонта можно при помощи теоремы Пифагора (см. изображение выше). После нескольких математических изменений получится следующее уравнение: «Расстояние в километрах = 3,58 x √(рост в метрах)».

Соответственно, если ваши глаза находятся на расстоянии 1,5 метра от земли, то расстояние до горизонта составит 3,58 х √1,5, то есть около 4,4 км.

И чем выше вы будете подниматься на Земле, тем дальше от вас будет находиться горизонт. Однако в любой момент времени человек способен увидеть лишь малую часть нашей планеты: около 0,00001% на высоте 1,5 м.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.