Учёный объяснил, почему солнечное затмение перемещается с запада на восток, а не наоборот

Луна тоже вращается вокруг Земли с запада на восток. Если бы вы находились над Северным полюсом и смотрели на планету из космоса, то вам бы казалось, что Земля вращается против часовой стрелки, а Луна — в том же направлении, но помедленнее. Также Земля один оборот совершает за 24 часа, тогда как Луне требуется примерно месяц, чтобы сделать один оборот вокруг нашей планеты.

Во время полного солнечного затмения Луна проходит между Землёй и Солнцем. При этом все три небесных тела выстраиваются в одной плоскости. В результате Луна блокирует свет звезды и отбрасывает тень на Землю. Когда луна проходит по лику Солнца, она отбрасывает свою тень в том же направлении, в котором и движется, то есть с запада на восток.