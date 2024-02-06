Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 06:45
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Учёный объяснил, почему солнечное затмение перемещается с запада на восток, а не наоборот

Известно, что Солнце всегда встаёт на востоке и заходит на западе. Но почему тогда с затмением совершенно противоположная ситуация? Ответ кроется во взаимосвязи между вращением Земли и орбитой Луны.
UT Health Austin

UT Health Austin

Во время солнечного затмения важную роль играет движение тени Луны. Земля вращается с запада на восток, отмечает Мишель Николс, директор по общественным наблюдениям планетария Адлера в Чикаго. Представьте, что ваша точка обзора на планете каждое утро перемещается с запада на восток, чтобы «поприветствовать» солнце, которое поднимается над восточным горизонтом.

AxelRedder/Getty Images

AxelRedder/Getty Images

Луна тоже вращается вокруг Земли с запада на восток. Если бы вы находились над Северным полюсом и смотрели на планету из космоса, то вам бы казалось, что Земля вращается против часовой стрелки, а Луна — в том же направлении, но помедленнее. Также Земля один оборот совершает за 24 часа, тогда как Луне требуется примерно месяц, чтобы сделать один оборот вокруг нашей планеты.

Во время полного солнечного затмения Луна проходит между Землёй и Солнцем. При этом все три небесных тела выстраиваются в одной плоскости. В результате Луна блокирует свет звезды и отбрасывает тень на Землю. Когда луна проходит по лику Солнца, она отбрасывает свою тень в том же направлении, в котором и движется, то есть с запада на восток.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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