Углекислый газ научились превращать в ценный этилен

Проблема? Производство этилена в настоящее время основано на использовании ископаемого топлива, что приводит к выбросу значительного количества CO2. Решение? Исследователи Калифорнийского университета создали систему, которая с помощью электрохимической конверсии превращает CO2 непосредственно в этилен, используя возобновляемую энергию. Ключевая инновация? Модифицированный медный катализатор, который повышает эффективность процесса, производя на 50% больше этилена.

Этот прорыв обладает огромным потенциалом для декарбонизации химической промышленности и внесения вклада в более «устойчивое будущее». Превращая загрязнение воздуха в ценные ресурсы, эта технология является беспроигрышной как для окружающей среды, так и для экономики.