«Ухо Вселенной»: миссию LISA одобрили

LISA, которую ласково прозвали «ухом Вселенной», задумывалась еще с 80-х годов прошлого века. После успешной миссии по проверке ключевых технологий LISA официально переходит к полномасштабной разработке, запуск которой намечен на 2035 год.

Миссия состоит из трех космических аппаратов, образующих равносторонний треугольник на орбите Земли, разделенных расстоянием в 2,5 миллиона километров. Лазерные лучи, протянувшиеся через это огромное расстояние, выступают в роли детекторов. Гравитационные волны, как рябь в пространстве, будут неуловимо растягивать или сжимать эти лучи, раскрывая секреты, которые несут в себе эти космические явления.

В отличие от наземных обсерваторий, ограниченных земными шумами, LISA будет фиксировать более слабые, низкочастотные волны, открывая новое окно в историю Вселенной. От слияния черных дыр до первобытных отголосков Большого взрыва — LISA обещает открытия.

Построить и эксплуатировать LISA будет непросто. Миссия должна защитить свои сверхчувствительные приборы от внешних воздействий, таких как солнечный свет и солнечный ветер.