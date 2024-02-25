Умные автомобильные ключи раскритиковали в связи с ростом числа угонов

Согласно недавнему расследованию, организованные преступные группировки используют сложные устройства, замаскированные под портативные пульты, чтобы имитировать «законные» ключи и угонять автомобили. Эти «эмуляторы» перехватывают сигнал между автомобилем и брелоком владельца, позволяя ворам отпирать и заводить машину, не прибегая к помощи физического ключа.

Проблема не ограничивается только одним производителем. Расследование, проведенное Observer, показало, что объектами атак стали модели Hyundai, Toyota, Lexus и Kia. Это способствовало значительному росту числа краж автомобилей: по статистике, в Англии и Уэльсе за последнее десятилетие этот показатель вырос на 50%.

Автопроизводители пытаются решить эту проблему. Hyundai, например, заявила, что в приоритете меры по предотвращению использования эмуляторов. Toyota и Lexus утверждают, что число краж в их новых моделях с улучшенной системой безопасности сократилось, в то время как они все еще разрабатывают решения для старых моделей.

Однако проблема, похоже, выходит за рамки атак на эмуляторы. В статье The Guardian упоминается еще один способ, при котором воры получают доступ к автомобилю и используют бортовой диагностический порт для программирования нового ключа. Это подчеркивает необходимость многостороннего подхода к решению проблемы.