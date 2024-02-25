Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2024, 22:30
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Умные автомобильные ключи раскритиковали в связи с ростом числа угонов

В Великобритании растет число краж автомобилей, и новая волна «высокотехнологичных» методов вызывает опасения по поводу безопасности систем бесключевого доступа.
Ferra

Ferra

Согласно недавнему расследованию, организованные преступные группировки используют сложные устройства, замаскированные под портативные пульты, чтобы имитировать «законные» ключи и угонять автомобили. Эти «эмуляторы» перехватывают сигнал между автомобилем и брелоком владельца, позволяя ворам отпирать и заводить машину, не прибегая к помощи физического ключа.

Проблема не ограничивается только одним производителем. Расследование, проведенное Observer, показало, что объектами атак стали модели Hyundai, Toyota, Lexus и Kia. Это способствовало значительному росту числа краж автомобилей: по статистике, в Англии и Уэльсе за последнее десятилетие этот показатель вырос на 50%.

Автопроизводители пытаются решить эту проблему. Hyundai, например, заявила, что в приоритете меры по предотвращению использования эмуляторов. Toyota и Lexus утверждают, что число краж в их новых моделях с улучшенной системой безопасности сократилось, в то время как они все еще разрабатывают решения для старых моделей.

Однако проблема, похоже, выходит за рамки атак на эмуляторы. В статье The Guardian упоминается еще один способ, при котором воры получают доступ к автомобилю и используют бортовой диагностический порт для программирования нового ключа. Это подчеркивает необходимость многостороннего подхода к решению проблемы.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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