Умные часы Vivo Watch 3: что это такое и стоит ли покупать

Удобно, что на смарт-часы можно загружать музыку. Ёмкость ПЗУ у часов составляет 4 ГБ, но доступно 1,43 ГБ. Также есть у них специальный магазин приложений, однако по большей части это всё сделано для китайцев, а установить сторонние приложения из-за закрытой операционной системы невозможно.

Пройденный маршрут вы сможете посмотреть только на смартфоне, а на самих часах это нельзя сделать. Также нет возможности загрузить сторонние маршруты. Шагомер имеет отклонение 1−2 шага на 100 шагов.

Ёмкость аккумулятора у Vivo Watch 3 — 505 мА*ч. Полностью заряжаются часы за 60 минут. Автономность составляет около 12 суток.

Вывод

Vivo Watch 3 — это интересная модель, но стоит она дорого и не особо актуальна сейчас. Лучше вместо них купить что-нибудь типа Samsung Fit 3.