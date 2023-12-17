Уникальную технологию Philips Hue ждут увольнения: все ради денег

Реорганизация, направленная на экономию огромных средств в размере 218 млн долларов в год, сопровождается зловещим предупреждением о сокращении рабочих мест. Signify планирует упорядочить свою деятельность, доведя непроизводственные расходы до целевого диапазона 25−29% от объема продаж. Этот шаг назад отменяет изменения, сделанные всего два года назад, что свидетельствует о сильном давлении рынка.

Philips Hue и WiZ, известные своими разработками в области умного освещения, в этом году вышли на рынок безопасности, представив камеры и подписки на облачные сервисы. На фоне этих изменений Philips Hue собирается ввести обязательные учетные записи пользователей, ссылаясь на меры безопасности.