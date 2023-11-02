Уолл-стрит согласилась поддержать биткоин-ETF в случае одобрения госрегулятором

Этих игроков биржевого рынка также называют «волками с Уолл-стрит», они оказывают значительное влияние на многие финансовые процессы. Эти компании поддержат ликвидность ETF, но только в случае его одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Заседание SEC назначено на 2 ноября. В ходе заседания планируется рассмотрение заявок на ETF от BlackRock и других компаний, включая Grayscale, выигравшую суд у SEC.