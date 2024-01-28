Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 20:15
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Увольнения в технологической отрасли набрали обороты: пузырь лопнул

Несмотря на высокие показатели на Уолл-стрит, технологические компании продолжают увольнять сотрудников. Только за январь было сокращено более 23 000 рабочих мест в таких компаниях, как SAP, Microsoft, Brex, eBay, Google, Amazon, Unity и Discord.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Этот всплеск увольнений объясняется рядом факторов, в том числе: рост инфляции США и процентных ставок, которые делают деятельность компаний более дорогой, опасения по поводу рецессии, растущее использование искусственного интеллекта, который автоматизирует многие задачи, ранее выполнявшиеся людьми, ориентация на прибыльность и сокращение расходов, считают эксперты.

Несмотря на то, что сокращения ощущаются во всех отраслях, они особенно заметны в таких областях, как игровые индустрии, финтех и электронная коммерция.

Некоторые аналитики при этом считают, что увольнения — это признак того, что технологические компании становятся более «эффективными и целенаправленными». Другие опасаются, что сокращения могут свидетельствовать о более широком замедлении развития отрасли.

Автор:Армен Зангиев
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