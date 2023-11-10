Уже более 1000 человек выразили желание вживить себе мозговой чип от Илона Маска

Это открывает новую главу в истории взаимодействия человека и технологий. Neuralink уже начала поиски добровольцев для первого клинического испытания, что предполагает хирургическое вмешательство для вживления электродов и сверхтонких проводов в мозг.

Процедура включает удаление части черепа, которое затем заменяется компьютером размером с четверть доллара. Этот имплантат предназначен для долгосрочного использования и будет считывать и анализировать активность мозга, передавая данные на ближайший ноутбук или планшет.

На данный момент более 1000 человек выразили желание участвовать в этом эксперименте. Это свидетельствует о растущем интересе к возможностям, которые открывает нейротехнология.

Neuralink стремится расширить границы человеческих возможностей, предлагая новые способы взаимодействия с технологиями и потенциально революционизируя лечение неврологических заболеваний.