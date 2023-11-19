Наука и технологии
01:30, 19 ноября 2023
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Уже второй запуск самой большой в мире ракеты Starship закончился взрывом

В ходе второй смелой попытки SpaceX намеревалась покорить небеса с помощью Starship, который называют самой мощной ракетой из когда-либо созданных. Однако уже через восемь минут полета миссия без экипажа приняла драматический оборот: компания намеренно взорвала космический корабль Starship в воздухе.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Это зрелище последовало за многомесячными препятствиями со стороны регулирующих органов и противодействием экологов. Подход компании SpaceX к созданию ракет - это риск, отличающийся от скрупулезной, проверенной на практике методики NASA. Детище Маска, Starship, по-прежнему занимает центральное место в миссии SpaceX по доставке людей на Марс, но проблемы остаются.

Несмотря на неудачи, ракета Falcon 9 компании продолжает доминировать в космических полетах 2023 года, осуществив более 70 запусков.

Пока Маск жонглирует нормативными документами и экологическими проблемами, путешествие к Красной планете оказывается одновременно захватывающим и взрывоопасным.

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