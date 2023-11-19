Уже второй запуск самой большой в мире ракеты Starship закончился взрывом
В ходе второй смелой попытки SpaceX намеревалась покорить небеса с помощью Starship, который называют самой мощной ракетой из когда-либо созданных. Однако уже через восемь минут полета миссия без экипажа приняла драматический оборот: компания намеренно взорвала космический корабль Starship в воздухе.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Это зрелище последовало за многомесячными препятствиями со стороны регулирующих органов и противодействием экологов. Подход компании SpaceX к созданию ракет - это риск, отличающийся от скрупулезной, проверенной на практике методики NASA. Детище Маска, Starship, по-прежнему занимает центральное место в миссии SpaceX по доставке людей на Марс, но проблемы остаются.
Несмотря на неудачи, ракета Falcon 9 компании продолжает доминировать в космических полетах 2023 года, осуществив более 70 запусков.
Пока Маск жонглирует нормативными документами и экологическими проблемами, путешествие к Красной планете оказывается одновременно захватывающим и взрывоопасным.