Уже второй запуск самой большой в мире ракеты Starship закончился взрывом

Это зрелище последовало за многомесячными препятствиями со стороны регулирующих органов и противодействием экологов. Подход компании SpaceX к созданию ракет - это риск, отличающийся от скрупулезной, проверенной на практике методики NASA. Детище Маска, Starship, по-прежнему занимает центральное место в миссии SpaceX по доставке людей на Марс, но проблемы остаются.

Несмотря на неудачи, ракета Falcon 9 компании продолжает доминировать в космических полетах 2023 года, осуществив более 70 запусков.

Пока Маск жонглирует нормативными документами и экологическими проблемами, путешествие к Красной планете оказывается одновременно захватывающим и взрывоопасным.