Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2024, 18:00
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В Австралии начали закрываться литиевые шахты из-за падения спроса и цен

Австралийское правительство объявило о намерении срочно встретиться с компаниями, представляющими отрасль добычи никеля и лития — ключевых компонентов в аккумуляторах электромобилей. Местные горнодобывающие предприятия столкнулись с резким падением цен и спроса на свою продукцию, из-за чего компании уходят в простой.
Albert Hyseni / Unsplash

Albert Hyseni / Unsplash

В частности, это коснулось компаний в Западной Австралии, добывающих никелевые и литиевые руды, включая крупнейшую Wyloo Metals. Все шахты к концу мая перейдут в специальный режим «ухода и обслуживания», использующегося для описания состояния шахты, которая закрыта, но имеет возможность возобновить работу позже.

Кризис на рынке объясняют резким перенасыщением и профицитом из-за сверхдобычи в Индонезии, общим избытком предложения никеля и лития и вопросами о силе мирового спроса на электромобили. Эти факторы резко обвалили цены в последние месяцы.

Судя по всему, цепная реакция пошла по всему миру, так как заявление австралийских компаний последовало за сообщением горнодобывающего гиганта BHP о том, что на прошлой неделе компания пересмотрела стоимость своих никелевых предприятий в связи с избыточным предложением. Никелевые рудники в Западной Австралии, принадлежащие канадским компаниям First Quantum Minerals и Panoramic Resources, также объявили в этом месяце о приостановке производства на фоне продолжающегося спада.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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