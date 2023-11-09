Наука и технологии
06:00, 09 ноября 2023
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В Австралии произошёл массовый сбой интернета и связи: люди впали в панику

В Австралии произошёл массовый сбой интернета и связи. Второй по величине провайдер Optus, который принадлежит сингапурской телекоммуникационной компании Singapore Telecommunications Ltd, заявил о расследовании крупнейшего «сетевого сбоя».

April Pethybridge / Unsplash

April Pethybridge / Unsplash

Связь и интернет исчезли на 9 часов, не только в домах, но отключилась и уличная инфраструктура. Сбой охватил все регионы страны и показал, как современное общество зависит от технологий, и в случае глобального коллапса наступит настоящий «апокалипсис». Например, пожилой человек был вынужден ждать несколько часов, чтобы реализовать электронный рецепт на лекарства от боли в суставах, «удалёнщики» не могли работать, а также пострадали системы «умный» дом: к примеру, дверные замки не закрывали двери.

Как отмечается, Optus покрывает 40% всех интернет-соединений в Австралии, поэтому и проблема в той или иной мере коснулась почти всех жителей страны.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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