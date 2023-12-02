В Бразилии приняли закон, полностью написанный ChatGPT

Текст закона и его законодательное обоснование прошли проверку во внутренней системе городского совета, пришлось исправлять только некоторые орфографические ошибки и адаптировать документ к местным законодательным правилам. Далее закон был направлен на рассмотрение профильными комитетами.

В итоге предложения Росарио были приняты голосующим большинством без внесения изменений. Забавно, что член совета утаил факт создания текста не им, а нейросетью. Уже после принятия закона он признался, и объяснил, что если бы рассказал правду, закон бы не приняли, а помочь людям хотелось.

Когда всплыла правда, закон не отозвали, но председатель городского совета Порту-Алегри Гамильтон Соссмайер отметил, что принятие закона, написанного ИИ, — «опасный прецедент», требующий серьёзного обсуждения роли таких технологий в государственной политике Бразилии.

«Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не будет одобрен просто потому, что он был написан искусственным интеллектом», — рассказал Росарио.