Наука и технологии
07:30, 01 декабря 2023
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В Британии мальчик потребовал от Apple изменить «обидную» улыбку эмодзи в очках

В Британии мальчик Тедди, который носит очки, создал петицию к Apple с требованием изменить лицо «эмодзи-ботаника» в очках и с зубастой улыбкой. Мальчик считает, что такой эмодзи оскорбляет чувства людей в очках.

Apple

Apple

Тедди считает, что его и многих других носящих очки людей оскорбляет, что такой эмодзи создаёт о них ложное впечатление, что они — «ботаники». Поэтому он предложил свой эмодзи — без «кроличьих зубов». Вместо зубастой у эмодзи маленькая озорная улыбка.

Тедди рассказал, что надеется на то, что Apple обратит внимание на его предложение и примет альтернативу.

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