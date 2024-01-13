В бутилированной воде оказалось в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее

Исследователи из Колумбийского университета и Рутгерского университета разработали новую методику обнаружения пластиковых частиц размером до 50-100 нанометров (размером с вирус) в бутилированной воде. Анализ трех брендов показал, что в среднем на литр воды приходится 240 000 нанопластиков, что значительно превышает предыдущие оценки.

Удивительно, но большинство нанопластиков оказались не из ПЭТ, как в самих бутылках, а из полиамида (нейлона) и полистирола. Это позволяет предположить, что загрязнение происходит в процессе розлива и очистки.

Малый размер нанопластиков позволяет им проникать в кровь, потенциально достигая органов и даже пересекая плаценту. Их потенциальное воздействие на здоровье пока неизвестно, но токсикологи опасаются вымывания химических веществ и передачи патогенов.

Исследователи призывают к дальнейшему сотрудничеству для оценки рисков и выступают за изменение политики фильтрации и розлива воды.

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