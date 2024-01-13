В бутилированной воде оказалось в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
Проблема микропластика в бутилированной воде приобрела драматический оборот. Новое исследование показало, что в бутилированной воде содержатся сотни тысяч нанопластиков - мельчайших пластиковых фрагментов - на литр, что в 10-100 раз больше, чем предполагалось ранее.
Ferra.ru
Исследователи из Колумбийского университета и Рутгерского университета разработали новую методику обнаружения пластиковых частиц размером до 50-100 нанометров (размером с вирус) в бутилированной воде. Анализ трех брендов показал, что в среднем на литр воды приходится 240 000 нанопластиков, что значительно превышает предыдущие оценки.
Удивительно, но большинство нанопластиков оказались не из ПЭТ, как в самих бутылках, а из полиамида (нейлона) и полистирола. Это позволяет предположить, что загрязнение происходит в процессе розлива и очистки.
Малый размер нанопластиков позволяет им проникать в кровь, потенциально достигая органов и даже пересекая плаценту. Их потенциальное воздействие на здоровье пока неизвестно, но токсикологи опасаются вымывания химических веществ и передачи патогенов.
Исследователи призывают к дальнейшему сотрудничеству для оценки рисков и выступают за изменение политики фильтрации и розлива воды.
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