Наука и технологии
13:30, 09 декабря 2023
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В часах Pixel Watch появился мгновенный вызов экстренных служб

Часы Pixel Watch от Google вышли на «новый уровень безопасности» благодаря недавнему обновлению, открывающее быстрый доступ к функциям экстренной помощи. Обновление поставляется с двумя меню в Wear OS, встроенными в обновленное приложение Personal Safety.

9to5Google

9to5Google

Теперь пользователи могут инициировать экстренный обмен сообщениями или «проверку безопасности» простым движением с циферблата часов благодаря заметным красным и желтым кнопкам в форме таблеток. Больше не нужно перемещаться по спискам приложений - безопасность находится всего в «одном касании». Альтернативный вариант позволяет разместить ярлык на циферблате часов для еще более быстрого доступа.

А пока Google улучшает функции безопасности своих часов, Apple подает в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) очередной патент, связанный с «умными» часами Apple Watch. Судя по патенту, компания хочет реализовать в часах отдельный фонарик.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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