Наука и технологии
16:30, 04 января 2024
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В декабре годовой объём торгов на криптобиржах снова перевалил за $1 трлн

Объём криптовалютных торгов впервые за 2023 год превысил $1 трлн. Такая динамика наблюдалась впервые с сентября 2022 года.

Ferra.ru

Ferra.ru

Сумма торгов за декабрь 2023 года составила $1,1 трлн. Последняя самая высокая оценка была зафиксирована в мае 2022 года — $1,35 трлн.

Глава ресурса The Block Research Стивен Чжэн подчеркнул, что декабрь — «вялый месяц» в отношении криптовалютных торгов, но сейчас такой рост обусловлен оптимизмом в связи с потенциальным признанием в США спотового биткоина.

«Учитывая сезон отпусков, декабрь исторически является вялым месяцем в контексте торговли криптовалютами. Тот факт, что впервые за более чем год месячный объём спотовых торгов превысил $1 трлн, действительно указывает на оптимизм индустрии в отношении предстоящего одобрения спотового биткоин-ETF и возрождения бычьего рынка», — заявил Чжэн.

Автор:Андрей Кадуков
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