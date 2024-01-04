В декабре годовой объём торгов на криптобиржах снова перевалил за $1 трлн

Сумма торгов за декабрь 2023 года составила $1,1 трлн. Последняя самая высокая оценка была зафиксирована в мае 2022 года — $1,35 трлн.

Глава ресурса The Block Research Стивен Чжэн подчеркнул, что декабрь — «вялый месяц» в отношении криптовалютных торгов, но сейчас такой рост обусловлен оптимизмом в связи с потенциальным признанием в США спотового биткоина.

«Учитывая сезон отпусков, декабрь исторически является вялым месяцем в контексте торговли криптовалютами. Тот факт, что впервые за более чем год месячный объём спотовых торгов превысил $1 трлн, действительно указывает на оптимизм индустрии в отношении предстоящего одобрения спотового биткоин-ETF и возрождения бычьего рынка», — заявил Чжэн.