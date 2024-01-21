В ЕС судебный советник неожиданно встал на сторону Intel в антимонопольном деле

Тогда Еврокомиссия обратила внимание на попытки Intel ограничить AMD в конкуренции: Intel предложила ведущим производителям компьютеров, таким как Dell, Hewlett-Packard, NEC и Lenovo, большие скидки в случае предпочтения её чипов.

В разных странах компании подвергаются за подобную практику, даже за попытки, серьёзным санкциям. Тем не менее, компании утверждают, что власти должны продемонстрировать, что эти скидки являются антиконкурентными, прежде чем вводить какие-либо меры воздействия. В связи с этим в 2022 году нижестоящий суд отменил штраф, что побудило комиссара ЕС по вопросам конкуренции обратиться в Суд Еврсоюза (CJEU) в Люксембурге.

И при рассмотрение дела Лайла Медина встала на сторону Intel, так как считает, что анализ Еврокомиссии «на «эффективность конкурента» оставляет вопросы. По её мнению, нет однозначного ответа, является ли ценообразование Intel неправомочным и влияющим на конкурентоспособность по сравнению с конкурентами с аналогичными затратами.

При этом генеральные адвокаты Суда ЕС играют необычную роль, предоставляя независимые, не имеющие обязательной силы юридические заключения по делам, которые судьи затем могут принять во внимание при вынесении своих решений.