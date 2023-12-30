В Европе мобильный оператор начнёт штрафовать компании за рассылку спама абонентам

В частности, одно из таких писем с предупреждением получил провайдер облачных коммуникаций Vonage, пользующийся услугами T-Mobile. В письме сказано, что оператор будет штрафовать сторонние учётные записи, рассылающие нежелательные сообщения, а также использующие методы социальной инженерии, чтобы заставить людей раскрыть конфиденциальную информацию. Под спамом подразумевается и разжигание ненависти либо распространение любого вида незаконного контента.

Сумма штрафа составит до $2 тысяч. Новые правила касаются только сторонних поставщиков сообщений, и обычным пользователям не стоит беспокоиться о них.