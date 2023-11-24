В Европе научились записывать данные на стекло, которые могут храниться тысячи лет

Технология заключается в послойном нанесении на стеклянный носитель керамического материала толщиной 50-100 атомов. Данные наносятся в виде QR-кодов с помощью лазерных импульсов. В слоях содержатся отверстия — двоичные нули, а целостные участки стекла — единицы.

Таким образом достигается такая плотность записи, что картриджи, в зависимости от модификации, могут хранить огромные объёмы данных: CeraMemory — от 10 до 100 петабайт, CeraTape — до 1 экзабайта на ленту.

Материал позволяет хранить данные до 5 тысяч лет, к тому же эти накопители не боятся внешнего воздействия: воды, электромагнитных импульсов, радиации и т.п.