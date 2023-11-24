Наука и технологии
17:15, 24 ноября 2023
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В Европе научились записывать данные на стекло, которые могут храниться тысячи лет

Немецкая компания Cerabyte придумала технологию записи данных на керамическое стекло в виде QR-кодов. Как заявляет производитель, керамические картриджи будут иметь революционную плотность записи, что позволит хранить колоссальные объёмы информации в течение нескольких тысяч лет.

Cerabyte

Cerabyte

Технология заключается в послойном нанесении на стеклянный носитель керамического материала толщиной 50-100 атомов. Данные наносятся в виде QR-кодов с помощью лазерных импульсов. В слоях содержатся отверстия — двоичные нули, а целостные участки стекла — единицы.

Таким образом достигается такая плотность записи, что картриджи, в зависимости от модификации, могут хранить огромные объёмы данных: CeraMemory — от 10 до 100 петабайт, CeraTape — до 1 экзабайта на ленту.

Материал позволяет хранить данные до 5 тысяч лет, к тому же эти накопители не боятся внешнего воздействия: воды, электромагнитных импульсов, радиации и т.п.

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