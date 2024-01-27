Опубликовано 27 января 2024, 10:30
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В Европе предсказали повышение количества и эффективности хакерских атак из-за ИИ
Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) — спецслужба, которая отвечает за защиту информации и радиэлектронную разведку, — предсказала кратное увеличение количества и эффективности хакерских атак по всему миру. И всё это из-за «эволюционного» развития искусственного интеллекта и нейросетей.
Ferra.ru
Основными инструментами киберпреступников в 2024-2025 годах станут программы-вымогатели, а также методы социальной инженерии. При этом наиболее активно злоумышленники будут использовать ИИ для взломов и создания фальшивых документов и фишинговых писем.
«Применение искусственного интеллекта в кибератаках является эволюционным, а не революционным явлением, а это означает, что оно усиливает существующие угрозы, такие как программы-вымогатели, но не меняет ландшафт рисков в ближайшем будущем», — сообщила генеральный директор GCHQ Линди Кэмерон.