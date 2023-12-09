В Европе регулятор проверит законность партнёрства между Microsoft и OpenAI

Позиция СМА такова, что на эти процессы напрямую повлияла Microsoft, которая вложила «многомиллиардные инвестиции» в развитие нейросети семейства GPT. И это «тесное партнёрство» предполагает сотрудничество в области развития технологий и облачных сервисов. К тому же обе компании ведут значительную деятельность на финансовых и связанных с ними рынках, а это означает, что их деловые отношения напрямую влияют на инвесторов.

«CMA в настоящее время выпускает ITC (сбор информации), чтобы определить, привело ли партнёрство Microsoft и OpenAI, включая недавние события, к соответствующей ситуации слияния, и, если да, то потенциальное влияние на конкуренцию. CMA рассмотрит вопрос о том, привело ли партнёрство к приобретению контроля, то есть к тому, что одна сторона имеет существенное влияние, фактический контроль или более 50% прав голоса над другой организацией», — сказано в заявлении регулятора.