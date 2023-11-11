Наука и технологии
19:30, 11 ноября 2023
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В Европе снова «пристали» к соцсети Х: компании не хватает модераторов контента

В Евросоюзе 17 февраля 2024 года начнёт действовать Закон о цифровых услугах (DSA), который распространяется на все без исключения социальные сети и другие платформы. Подпадает под его действие и соцсеть Х.

X.com

X.com

Претензии европейского регулятора связаны с недостаточным количеством модераторов контента этой соцсети в Европе. Всего насчитывается 2294 сотрудника, что с точки зрения DSA мало, так как вряд ли обеспечит полноценную и эффективную борьбу с опасным и незаконным контентом.

По логике регулятора, на Х должны повлиять и конкуренты. К примеру, в европейском подразделении YouTube работает 16974 модератора, в Google Play — 7319, в TikTok — 6125.

Если компания не предпримет действий для соответствия законодательству, могут быть серьёзные последствия.

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Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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