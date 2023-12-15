В Европе соцсеть Илона Маска оштрафуют за рекламу, нарушающую конфиденциальность

Он обвинил Х в том, что соцсеть демонстрировала ему рекламу Еврокомиссии в части регулирования онлайн-контента для борьбы с сексуальным насилием над детьми и детским буллингом в Сети. При этом реклама нацелена на пользователей соцсети из Нидерландов и исключает 44 «целевых сегмента», в том числе политические партии. Реклама исключает и людей, использующих термины, связанные с «евроскептицизмом» и «националистическими политическими взглядами». И это как раз касается личных данных Шремса.

Поэтому он пришёл к выводу, что реклама основана на личной информации и нарушает конфиденциальность, включая религиозные взгляды, которые пользователь явно не указывал.

Как сообщается, такая реклама формируется и таргетируется на конкретных пользователей на основании статистики кликов и ответов этих людей.

В Еврокомиссии заявили, что знают о жалобе и уже начали её рассматривать. В случае установления нарушения соцсетью законов ЕС о конфиденциальных данных пользователей, Х может грозить штраф в 4% от общемировых доходов.