Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 16:30
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В глубинах океана обнаружили неожиданное разнообразие живых организмов

Морские биологи обнаружили ранее не предполагавшийся уровень биоразнообразия в глубоких слоях океана, особенно в районе гидротермальных источников и месторождений марганцевых конкреций. Это открытие, представленное в диссертации морского биолога NIOZ Корал Диас-Ресио Лоренцо, подчеркивает важность соблюдения осторожности перед началом глубоководной добычи полезных ископаемых.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследования Диас-Ресио Лоренсо были посвящены копеподам — крошечным креветкоподобным существам, которые доминируют в экосистемах гидротермальных источников. С помощью подводных роботов она собрала образцы из разных мест в бассейне Лау, расположенном недалеко от Тонга, где распространены эти жерла. Анализ ДНК показал, что популяции этих копепод были в значительной степени изолированы друг от друга, что свидетельствует о высокой степени генетического разнообразия.

Кроме того, в образцах марганцевых конкреций, собранных в зоне Кларион-Клиппертон, обширном регионе Тихого океана, было обнаружено удивительное изобилие жизни, включая нематод, копепод и различные другие организмы. Примечательно, что многие из этих видов оказались специфичными для конкреций, что позволяет предположить, что они могут использовать эти структуры для обитания и размножения.

Обнаружение этого неожиданного биоразнообразия подчеркивает важность всесторонней оценки воздействия на окружающую среду перед проведением любых глубоководных горных работ. Хрупкий баланс этих экосистем требует тщательного рассмотрения, чтобы свести к минимуму риск нанесения непоправимого вреда.

Автор:Армен Зангиев
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