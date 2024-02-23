В городах США пришлось установить скрытые датчики обнаружения стрельбы

Хотя ShotSpotter утверждает, что ее система точно обнаруживает и определяет местоположение выстрелов, сообщается о многочисленных случаях, когда оповещения были вызваны громкими звуками, такими как «сигналки» автомобиля или фейерверк, что приводит к напрасной трате ресурсов полиции и вызывает сомнения в надежности технологии. Критики утверждают, что датчики ShotSpotter сконцентрированы в «цветных сообществах», что приводит к усилению наблюдения и потенциально предвзятому реагированию полиции. Это перекликается с петицией, поданной Центром электронной информации о частной жизни (EPIC), в которой утверждается, что технология непропорционально направлена против меньшинств.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон, ярый критик ShotSpotter, недавно объявил, что город не будет продлевать контракт с компанией.

До сих пор точное местонахождение датчиков SoundThinking держалось в секрете как от клиентов полиции, так и от общественности в целом. В просочившемся документе, который Wired получил от источника на условиях анонимности, подробно описывается предполагаемое точное местоположение и время безотказной работы 25 580 микрофонов ShotSpotter.

Согласно документу, оборудование SoundThinking установлено более чем в тысяче начальных и средних школ; они расположены на десятках рекламных щитов, во множестве больниц и в более чем сотне жилищных комплексов. Их можно найти на важных правительственных зданиях США, в том числе в штаб-квартире Федерального бюро расследований, Министерства юстиции и Апелляционного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет издание.