Наука и технологии
18:45, 08 ноября 2023
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В Интернете началась массовая продажа данных американских военных. По 12 центов за запись

В интернете набирает обороты масштабная торговля личными данными американских военнослужащих и членов их семей.

Ferra.ru

Ferra.ru

По информации исследователей из Университета Дьюка, за символическую сумму в 12 центов можно приобрести информацию, включая местоположение военных. Эта деятельность, к удивлению многих, не находится под запретом в США, что делает её законной.

Секретные данные, которые ранее были доступны лишь узкому кругу лиц, теперь могут стать достоянием общественности. Открытая продажа информации о военных, включая медицинские записи, религиозные убеждения и финансовое состояние, ставит под угрозу не только личную безопасность солдат, но и национальную безопасность страны.

Источниками данных служат мобильные приложения, умные устройства и платёжные транзакции, что подчеркивает проблемы конфиденциальности и безопасности.

В свете этих событий, исследователи призывают к принятию всеобъемлющего закона о конфиденциальности, который бы регулировал продажу персональных данных.

Министерство обороны США выразило серьёзную обеспокоенность по поводу этой ситуации, подчёркивая важность защиты конфиденциальности военнослужащих.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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