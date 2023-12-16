Наука и технологии
02:15, 16 декабря 2023
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В Китае начался «мор» компаний, приводящих полупроводники

В 2023 году в Китае усугубилась негативная тенденция, в сфере производства полупроводников. Образовалась настоящая пропасть между количеством новых компаний, производящих чипы, и числом потерпевших крах.

Ferra.ru

Ferra.ru

Сначала последствия американских санкций не были столь выраженными, компаниям даже удавалось выводить на рынок хорошие решения. В частности, Huawei смогла разработать 7-нм SoC, несмотря на санкционное давление.

Но на ситуацию в целом повлияли не только торговые ограничения, но и ковидные. Причём накануне пандемии, в 2019 году, в КНР закрылось порядка 22 тысяч производителей полупроводников. В 2023 году ничего хорошего также не произошло: закрылось 10900 компаний.

Когда пандемия была в самом разгаре, в 2021 году в Китае производство полупроводников начало стремительно расти. Но локдаун всё же внёс свои коррективы и спрос на китайские чипы резко упал, что и привело к застою, а затем и снижению производства. Ситуация продолжила ухудшаться и в 2023.

Автор:Андрей Кадуков
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